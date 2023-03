Cambio sede per il Mondiale Under 20: la FIFA ha tolto il ruolo di paese ospitante all'Indonesia

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIFA ha tolto all'Indonesia il ruolo di organizzatrice della rassegna iridata che scatterà a maggio.

Cambio di sede in arrivo per l'edizione 2023 del Mondiale Under 2020: la FIFA, infatti, ha rimosso l'Indonesia dal ruolo di paese ospitante della rassegna che scatterà il 20 maggio. La nota ufficiale:

" A seguito dell'incontro odierno tra il presidente della FIFA Gianni Infantino e il presidente della Federcalcio indonesiana (PSSI) Erick Thohir, la FIFA ha deciso, a causa delle circostanze attuali, di rimuovere l'Indonesia come paese ospitante della Coppa del Mondo FIFA Under 20 2023".

PERCH È LA FIFA HA TOLTO IL MONDIALE U20 ALL'INDONESIA

Il tutto è partito nel mese di ottobre, all'indomani della strage scaturita dai disordini della gara tra Persebaya Surabaya e Arema, con i tifosi di quest'ultimo che hanno invaso il campo e dato vita a scontri, con la conseguente morte di 180 persone, bambini compresi.

"Un nuovo Paese ospitante sarà annunciato prima possibile, con le date del torneo che rimangono invariate: verranno decise in una fase successiva eventuali sanzioni contro il PSSI".

Ha spiegato la FIFA che ha comunque ribadito il suo sostegno alla PSSI, la Federcalcio indonesiana, dopo quanto accaduto.

"La FIFA ci tiene a sottolineare che, nonostante questa decisione, continuerà ad assistere attivamente il PSSI, in sinergia con il Governo del presidente Widodo, nel processo di trasformazione del calcio indonesiano in seguito alla tragedia avvenuta nell’ottobre del 2022".