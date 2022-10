Tifosi in rivolta nello stadio dopo la sconfitta: oltre 129 morti in Indonesia

In Indonesia, decine e decine di persone sono morte soffocate o calpestate: invasione di campo al fischio finale e scontri con le forze dell'ordine.

Caos in Indonesia al termine di una sfida di campionato. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Persebaya Surabaya, i tifosi dell'Arema hanno invaso il rettangolo verde di gioco dando il via ad una serie di sanguinosi scontri che hanno portato ad almeno 129 morti e centinaia di feriti.

Il fatto è accaduto a Malang, nella provincia indonesiana di Giava est. Un bilancio pesante al termine di una rivolta che ha portato allo scontro con la polizia. Al fischio finale, i tifosi hanno aggredito alcuni calciatori della propria squadra direttamente in campo, con le forze dell'ordine che hanno provato a sedare gli animi attraverso lo sparo di alcuni lacrimogeni, senza però riuscire a impedire la morte di molti presenti allo stadio.

Secondo il Ministro dell'Interno, Mahfud MD, il Kanjuruhan Stadium era più gremito di quanto previsto dall'impianto: venduti 42.000 biglietti a fronte di 38.054 posti.

I tifosi dell'Arema non hanno digerito le tre sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, con il k.o. nella sfida sentitissima contro il Persebaya Surabaya che ha scatenato la rabbia fino alle scene di violenza sul campo.

"Negli scontri sono morte 129 persone, due delle quali sono agenti di polizia. Trentaquattro persone sono morte all’interno dello stadio e le altre sono morte in ospedale", ha dichiarato il capo della polizia di Giava Orientale, Nico Afinta.

Assenti i tifosi del Persebaya Surabaya, protagonisti nelle scorse settimane di altri disordini dopo tre sconfitte di fila da parte della propria squadra. Il Comitato Disciplinare ha, infatti, imposto loro una squalifica di cinque giornate che non gli ha permesso di seguire dal vivo l'incontro.

Secondo le autorità, molti decessi sono avvenuti mentre alcuni dei presenti cercavano una via di fuga per mettersi a riparo, ma finendo per essere inghiottiti dalla calca.

"Siamo dispiaciuti - ha dichiarato il Ministro indonesiano dello Sport e della Gioventù Zainudin Amali all’emittente Kompas -. Valuteremo a fondo l’organizzazione della partita e la presenza dei tifosi. Torneremo a vietare ai tifosi di assistere alle partite? Questo è ciò che discuteremo".

Il presidente dell'Indonesia Joko Widodo ha ordinato al Ministro dello Sport e della Gioventù, al capo della polizia nazionale e al capo della Federcalcio di "condurre una revisione accurata delle procedure di sicurezza" per le partite di calcio. Il numero ha stabilito, inoltre, che fino a quando tutte le inchieste del caso non saranno concluse le partite della massima serie non potranno riprendere.

La Federcalcio ha comunicato che il campionato è sospeso per almeno un settimana e che l'Arema non ospiterà gare interne almeno fino al termine della stagione in corso.