Il Real Madrid prepara il colpo: Camavinga a un passo dai Blancos

Il centrocampista del Rennes, astro nascente del calcio francese, è a un passo dal trasferimento in Spagna, al Real Madrid.

Eduardo Camavinga è il colpo a sorpresa del Real Madrid a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo. Goal può confermare che la società bianconera, il Rennes e gli agenti del calciatore sono in trattative avanzate per raggiungere un accordo da circa 30 milioni di euro.

L'operazione è stata imbastita nelle ultime ore, vista l'impossibilità del Real Madrid di trovare un canale positivo con il PSG per Mbappé. Visto il solo acquisto di Alaba, arrivato a zero, i Blancos avevano la possibilità economica per potenziare la rosa: tusso su Camavinga.

Dal Santiago Bernabéu si sono rivolti a un calciatore che non hanno mai perso di vista, un Camavinga ad un prezzo di mercato fortemente ribassato in virtù del contratto che scade nel 2022. Un colpo d'elite, considerando la qualità del 18enne e i 'soli' 30 milioni da mettere sul piatto.

'Canal + France' assicura inoltre che il giovane francese è già in fase di visite mediche programmate con il Real Madrid: il calciomercato della Liga chiuderà alla mezzanotte del primo settembre, quattro ore dopo la chiusura della sessione estiva italiana.

Sin da quando ha 16 anni, Camavinha mostra le sue qualità in maglia Rennes: nel 2019/2020 ha trovato continuità da titolare, neanche maggiorenne, guadagnandosi la chiamata nella Nazionale francese di Deschamps accanto a mostri sacri del ruolo.

Vincitore della Coppa di Francia col Rennes nel 2019 e duttile interno utilizzato come mediano e mezz'ala, Camavinga, in caso di acquisto ufficiale da parte del Real Madrid nella giornata di martedì, rappresenterà il dopo Casemiro, combattendo già ora per un posto da titolare anche con Kroos e Modric.