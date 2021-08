Mbappé al Real Madrid? Gli spagnoli potrebbero essersi ritirati

Il Real Madrid secondo i media francesi potrebbe aver deciso di ritirarsi e di non proseguire la trattativa per acquistare Mbappé dal PSG.

Kylian Mbappé al Real Madrid? "Questo matrimonio non s'ha da fare", o almeno per ora. Dopo diverse settimane di corteggiamenti e le parole, negli scorsi giorni, dei rappresentanti del PSG, Leonardo su tutti, i Blancos avrebbero deciso di tirarsi indietro.

Questo quanto raccolto da "RMC Sport": dagli emissari del Real Madrid, volati in Francia per negoziare con i parigini, trapela uno stop delle stesse Merengues, anche se "RMC Sport" non esclude colpi di scena da qui a domani, data in cui chiuderà il mercato.

Si tratta, comunque, di un affare molto complicato, nonostante l'apertura del Paris Saint-Germain: non sarebbero bastati i milioni offerti, 170 più bonus facili da raggiungere, per far arrivare una risposta dei parigini, dopo l'ultimatum lanciato dal Real.

In ogni caso, Mbappé andrà a scadenza a giugno del prossimo anno: e ciò vuol dire che da Madrid potrebbero muoversi per prenderlo a zero. Non è ancora detta l'ultima parola, comunque, come accennato: manca ancora un giorno alla fine del mercato e sicuramente se ne continuerà a discutere fino al gong.