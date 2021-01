Calhanoglu MVP della Serie A: è il miglior giocatore di dicembre

C’è molto di Hakan Calhanoglu nella grande stagione del . Il trequartista turco infatti, è stato protagonista di un inizio di campionato da incorniciare, scandito da quindici presenze condite da un goal, ben sette assist e tante prestazioni di altissimo livello.

A certificare quanto di buono fatto, anche un importante riconoscimento: Calhanoglu è stato infatti eletto MVP della nel mese di dicembre.

La classifica è stata come di consueto redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports.

Nella motivazione data dalla Lega Serie A, si legge cosa ha portato Calhanoglu, che verrà premiato ufficialmente prima di Milan-, a superare la nutrita concorrenza.

“una performance di efficienza tecnica del 95%, con un picco del 97% nella gara contro la ;

riesce ad esaltare le qualità dei compagni grazie alla capacità di optare per le scelte di gioco ottimali (K-Solution 95%);

è uno dei calciatori più efficaci in fase di possesso: completa con successo il 50% dei passaggi tentati ad alto coefficiente di difficoltà e sfiora il 95% di aggressività offensiva;

grazie alla buona condizione atletica (efficienza fisica del 91%) e ad una raggiunta maturità tattica (K-Movement 93%) non ha mai cali di attenzione (non sbaglia mai i passaggi di difficoltà medio-bassa)”.