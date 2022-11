Calendario asimmetrico e niente Boxing Day: la Serie A 2023/24 inizia a prendere forma

Continuano le anticipazioni relative al campionato di Serie A 2023/24: dalle soste per la Nazionale all'ipotesi spareggio.

Il campionato di Serie A 2022/23 è fermo per via della sosta per i Mondiali in Qatar, ma il pensiero va già all'edizione 2023/24.

La Lega Serie A ha reso note le date di inizio e di fine della stagione, rispettivamente domenica 20 agosto 2023 e domenica 26 maggio 2024.

La fine è stata fissata con leggero anticipo per gli Europei 2024 in Germania, così da favorire i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

'La Gazzetta dello Sport', comunque, ha pubblicato diverse anticipazioni per quel che riguarda lo svolgimento del massimo campionato: ci saranno diverse soste in programma, come quella del weekend del 10 settembre 2023, in cui la Serie A si fermerà per gli impegni internazionali (l'Italia gioca contro la Macedonia del Nord il 9), ma anche il weekend del 15 ottobre e del 19 novembre.

Non è previsto invece alcun Boxing Day: il campionato dovrebbe fermarsi il 23 dicembre e non si dovrebbe giocare nel periodo natalizio.

Gli altri aspetti anticipati da 'La Gazzetta dello Sport' sono relativi al calendario, che sarà ancora una volta asimmetrico, e al possibile spareggio in caso di arrivo a pari punti tra le formazioni che si giocano lo Scudetto e quelle che potrebbero arrivare pari al terz'ultimo posto.