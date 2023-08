Simone Verdi lascia la Serie A: saluta il Torino, è ufficiale la cessione al Como

Dopo le parentesi con Salernitana ed Hellas Verona, il trequartista lascia i granata a titolo definitivo e scende di categoria.

Il Como accoglie Simone Verdi. Colpo a effetto per i lagunari nel calciomercato, con lo sbarco del trequartista in Serie B.

Da giorni erano aperti i dialoghi fra i lariani e il Torino che, dopo aver mandato l'ex Bologna in prestito a Salerno e Verona, voleva monetizzarne la cessione a titolo definitivo.

Alla fine l'accordo è stato trovato: Verdi giocherà in Serie B, come comunicato dal club granata. Per il classe 1992 si tratta di un ritorno in cadetteria, a dieci anni esatti di distanza dall'ultima volta, quando ottenne da protagonista la promozione in A con l'Empoli.

Verdi, che sotto la Mole ha realizzato 6 reti in 93 partite, è tutt'oggi l'acquisto più caro della storia del Torino, con il club di Cairo che sborsò 22 milioni di euro per prelevarlo dal Napoli nel 2019.

Nelle ultime stagioni era andato via due volte a titolo temporaneo: due anni fa a Salerno, con 5 reti in 15 presenze; nella scorsa annata a Verona, con 5 goal in 25 gettoni.