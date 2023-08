Nuova avventura in Italia per Miguel Veloso: andrà a Pisa, giocherà in Serie B

Il centrocampista portoghese ha deciso di sposare il progetto dei toscani: firmerà un contratto di un anno.

Miguel Veloso continuerà a giocare in Italia. Il centrocampista portoghese era rimasto svincolato a giugno dopo il termine del suo contratto con l'Hellas Verona.

Nonostante la carta d'identità reciti 37 anni, il mediano si sente ancora un calciatore. Dopo il quadriennio vissuto con i colori gialloblu, l'ex nazionale del Portogallo disputerà un'altra stagione ancora nel nostro paese.

Veloso, però, non continuerà in massima serie, bensì scenderà in B, dove ad attenderlo c'è il Pisa. I toscani, reduci da una stagione sotto le aspettative, hanno deciso di affidargli le chiavi del centrocampo.

In mattinata, al termine di una trattativa lampo, il centrocampista ha svolto le visite mediche e a breve arriverà la firma sul contratto annuale che gli è stato proposto dai nerazzurri.

Miguel Veloso, dunque, resterà in Italia, dove ha già collezionato 214 presenze con le maglie di Verona e Genoa, che lo portò in Serie A nell'estate del 2010.