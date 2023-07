Sergiño Dest non convince Xavi: il Barcellona pensa alla rescissione

L'ex terzino del Milan non riesce a integrarsi negli schemi dell'allenatore: se non arrivano offerte, può rimanere svincolato.

Sergiño Dest resta un oggetto misterioso a Barcellona. Il laterale statunitense sta faticando anche quest'estate a entrare negli schemi di Xavi, allenatore dei blaugrana.

Conclusa l'esperienza al Milan, che ha deciso di non riscattarlo, anche il rientro in Catalogna non si sta rivelando facile da assorbire.

I catalani adesso stanno cercando di capire cosa fare dell'ex Ajax, giunto al Barça con grandi aspettative. Se arrivasse un'offerta, il club potrebbe decidere di venderlo ma, a quanto pare, nessuna squadra ha manifestato interesse per il 22enne.

Stando così le cose, per Sergiño Dest potrebbe addirittura materializzarsi l'ipotesi della rescissione di contratto.

A quel punto, Dest sarebbe libero di accasarsi dove preferisce, con il Barcellona che si libererebbe di un ingaggio non indifferente. Dopo 72 presenze in blaugrana, dunque, l'avventura dell'esterno nato in Olanda potrebbe finire nel più amaro dei modi.