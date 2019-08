Calciomercato Roma, Schick verso la Bundesliga: Llorente il possibile sostituto

Oltre all'attacco, la Roma continua a lavorare anche per rinforzare la difesa: resta aperta la pista che porta ad Alderweireld, piace Nacho.

Preso atto della mancata volontà da parte di Gonzalo Higuain di trasferirsi alla Roma, i giallorossi si stanno concentrando ora su quelle trattative di mercato utili a trovare il vice Dzeko, sempre che Fonseca riesca a convincere il bosniaco a cambiare idea e restare nella capitale.

Patrik Schick pare infatti destinato a lasciare la per tentare una nuova esperienza in , dove a contenderselo sono soprattutto il e il , con i gialloneri al momento in vantaggio come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. L'addio del ceco costringerebbe così i giallorossi a trovare un nuovo attaccante, con l'ipotesi rappresentata da Fernando Llorente sempre più calda.

La punta spagnola - attualmente svincolata dopo l'addio al - sarebbe infatti il profilo giusto per la Roma per ricoprire un ruolo da secondo attaccante, andando così a riempire di fatto la casella che verrebbe lasciata vuota dalla partenza di Schick.

Oltre ai movimenti in attacco, i capitolini sono poi al lavoro per rinforzare anche la difesa. Dopo l'arrivo di Gianluca Mancini, la Roma sta ora provando a concretizzare il difficile arrivo di Toby Alderweireld. Il Tottenham non intende scendere di molto sotto i 25 milioni, con i giallorossi al momento disposti ad arrivare a 20, bonus compresi.

Un colpo di mercato che la Roma punta a chiudere grazie all'aiuto diretto del giocatore, che ha già comunicato agli Spurs la sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Detto di Alderweireld, sempre secondo 'La Gazzetta dello Sport', i giallorossi sarebbero poi anche sulle tracce di Nacho del . Sullo sfondo restano, infine, anche i nomi di Verissimo del Santos, Maripan dell' e Kannemann del Gremio.