Il Real Madrid sostituisce Courtois: ufficiale l'arrivo di Kepa dal Chelsea

Dopo il grave infortunio dell'estremo difensore belga, i blancos hanno scelto il basco per difendere la propria porta.

Kepa Arrizabalaga giocherà nel Real Madrid. Il portiere basco sbarca nella capitale spagnola per sostituire Thibaut Courtois. Il belga qualche giorno fa si era procurato in allenamento la rottura del legamento crociato che lo terrà fuori per quasi tutta la stagione appena iniziata.

Dopo una trattativa repentina, il Real ha annunciato il proprio nuovo portiere, che colma la lacuna improvvisamente creatasi nella rosa di Carlo Ancelotti.

Come detto, il club iberico è corso subito ai ripari, chiudendo rapidamente per l'arrivo di Kepa dal Chelsea. L'estremo difensore classe 1994 torna in patria con la formula del prestito secco, fino al 30 giugno 2024.

Nelle sue cinque stagioni al Chelsea ha vinto una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una Europa League.

Quest'anno ha ricevuto il premio per la migliore parata in Premier League per la stagione 2022-2023.Con la Nazionale spagnola, invece, Kepa recentemente ha vissuto, seppur non da protagonista, anche la vittoria della Nations League 2023.

Kepa ritroverà la Liga dopo la lunga esperienza a inizio carriera con l'Athletic,

club nel quale il portiere si è formato calcisticamente.