Calciomercato, notizie e trattative: Juventus, Mandzukic verso il rinnovo

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 21 dicembre.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

MILAN, DUNCAN SE NON ARRIVA FABREGAS

Il Milan sta incontrando non poche difficoltà nell'arrivare a Cesc Fabregas: il Chelsea continua a far muro e chiede un indennizzo nonostante il contratto dello spagnolo scada a giugno. In caso l'assalto non dovesse andare a buon fine, Leonardo potrebbe ripiegare su Alfred Duncan del Sassuolo, in scadenza nel 2020 e ritenuto un profilo adatto per rinforzare un centrocampo falcidiato dagli infortuni. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

JUVENTUS, MANDZUKIC VERSO IL RINNOVO

Dopo Alex Sandro che ha rinnovato fino al 2023 , anche Mario Mandzukic potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus : il croato chiede un triennale, i bianconeri vorrebbero proporgli un accordo fino al 2021, un anno in più rispetto alla scadenza attuale. Potrebbe esserci anche un aumento dello stipendio rispetto ai 4.5 milioni di euro che la 'Vecchia Signora' assicura all'ex Wolfsburg. Lo riporta 'Tuttosport'.

Suggestione Mesut Özil per l' Inter a gennaio: secondo il 'Corriere dello Sport' i nerazzurri potrebbero sfruttare il rapporto non ottimale del tedesco con l'ambiente dell' Arsenal e in particolare con Emery che lo ha escluso in più di un'occasione. Operazione ipotizzabile soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se i 'Gunners' vorrebbero monetizzare dalla cessione del trequartista. L'Inter tiene d'occhio pure la situazione di Anthony Martial al Manchester United.