Calciomercato Cagliari, l'agente di Nandez conferma: “C'è l'offerta”

l centrocampista uruguagio che piace al Cagliari è seguito anche dall’Atletico Madrid. Rinnovo con il Boca Juniors? Vuole essere il più pagato.

Stremato a terra sul campo del Santiago Bernabeu di Madrid, con le lacrime agli occhi. Questa l’immagine di Nahitan Nandez dopo la sconfitta del suo Boca Juniors in finale di Copa Libertadores contro il River Plate.

Il centrocampista uruguagio in quella gara aveva dato tutto. L’illuminante assist per l’1-0 di Dario Benedetto, le tante corse per fermare le ripartenze dei millonarios. Qualità e quantità che, mostrate in uno dei palcoscenici più importanti d’Europa, hanno finito per attirare le attenzioni di molti club.

Ed è così che, dopo l’interessamento mostrato dall’Altetico Madrid nei giorni scorsi, anche una squadra di Serie A ha deciso di formulare un’offerta per il giocatore. Come ammesso dal suo procuratore, Pablo Betancur, ai microfoni di ‘TyC Sports’.

“In questo momento ho un’offerta da parte del Cagliari. Loro [il Boca Juniors] la valuteranno e poi mi faranno sapere”.

Un interesse da parte dei rossoblù che fa molto piacere a Nandez, anche se il desiderio numero uno del giocatore sarebbe quello di rinnovare con gli Xeneizes. Un sogno legato però alla volontà di veder lievitare di molto il proprio stipendio, come ammesso dal suo agente.

"Sono venuto dall'Europa per parlare con Daniel Angelici. Nandez, dopo la finale, mi ha detto che per rimanere al Boca Juniors vuole un aumento dello stipendio. È pronto ad assumersi maggiori responsabilità sportive ed economiche, cosa che non gli pesa, e che se il Boca Juniors non può offrigli ciò, che lo lasci andare".

Un tentativo di forzare la mano con il club argentino per ottenere uno stipendio migliore. Con Betancur che ha poi parlato anche di una clausola.