Bayern, Simeone ammette: "Normale vogliano pagare la clausola di Hernandez"

Alla vigilia della gara di Liga contro l’Espanyol di domani pomeriggio alle 16.15, l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato dell’attuale situazione di Lucas Hernandez nel club.

Il difensore, campione del Mondo 2018 con la Francia, sembrerebbe infatti aver accettato un’offerta presentatagli dal Bayern Monaco. I bavaresi pagherebbero la clausola rescissoria del giocatore, versando 80 milioni nella casse dei colchoneros e portando il francese in Bundesliga già dal prossimo 1 gennaio.

Un trasferimento che Diego Simeone non ha né confermato né smentito in conferenza stampa. Ma le parole del Cholo sembrano nascondere una seria preoccupazione.

“Lucas sa dell’affetto che proviamo per lui e sa anche che tipo di giocatore è, quindi è normale che una squadra come il Bayern, come sembra, voglia pagare la sua clausola. È un club importante. Poi ci sono la decisione e le cose che il club fa con Lucas per tenere le cose come sono”.