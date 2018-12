Calciomercato Juventus, Alex Sandro rinnova fino al 2023: è ufficiale

La Juventus ha annunciato il rinnovo contrattuale di Alex Sandro: il terzino brasiliano ha firmato fino al 2023.

Era nell'aria già da qualche giorno, adesso è ufficiale. La storia calcistica tra la Juventus ed il terzino brasiliano Alex Sandro durerà fino al giugno del 2023 . Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera con un comunicato sul proprio sito.

Guarda oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

All'interno del comunicato che annuncia il rinnovo la Juventus ripercorre le tappe bianconere della carriera di Alex Sandro.

"Il campione Brasiliano diventato, partita dopo partita, uno degli elementi più importanti di una squadra che ha vinto tanto, tantissimo: per la precisione, insieme a lui, sono stati conquistati tre Scudetti e tre Coppe Italia. In tutti questi traguardi la sua presenza è stata costante, precisa, intensa, qualitativa: in totale sono 134 le sue presenze alla Juventus, con 9 reti all’attivo ".

Alex Sandro è attualmente il difensore bianconero ad aver giocato più partite in tutte le competizioni e ad aver fornito più assist.

L'articolo prosegue qui sotto

"Alex Sandro è il difensore della Juventus che ha giocato più partite in tutte le competizioni e anche il difensore che ha fornito più assist (18), nonché il giocatore bianconero che ha collezionato più cross su azione riusciti (127). Alex Sandro è il giocatore di movimento che ha recuperato più palloni nella Juve (724) e il secondo in squadra per dribbling riusciti (220), dietro al solo Dybala. Da quando gioca in Serie A è il difensore in generale che ha collezionato più assist vincenti (13) e il difensore che ha mandato più volte al tiro un compagno (142, 23 solo nella stagione in corso)".

Una storia quella di Alex Sandro alla Juventus destinata a continuare almeno fino al 30 giugno del 2023. Spazzate via così le voci sulla voglia di Premier League del brasiliano che era stato ripetutamente accostato a Manchester United e Chelsea. Il futuro sarà ancora bianconero.

Alex Sandro era arrivato alla Juventus nel 2015 quando, nonostante fosse in scadenza di contratto col Porto l'anno successivo, i bianconeri versarono 26 milioni di euro per portarlo in Italia.