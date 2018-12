Calciomercato Inter, Özil per la trequarti: prestito con diritto di riscatto

L'Inter pensa in grande in vista di gennaio: Mesut Özil nel mirino di Marotta che può acquistarlo in prestito. Occhio anche ad Anthony Martial.

In attesa di capire se la sessione invernale del calciomercato sarà prolungata davvero fino al 31 gennaio, c'è una certezza: l'Inter è candidata ad essere una delle protagoniste dopo l'arrivo di Giuseppe Marotta in qualità di nuovo amministratore delegato per l'area sport, con l'obiettivo di rilanciare il club ad alti livelli.

Il neo dirigente nerazzurro ha già fatto sapere le proprie linee guida da rispettare sul mercato: l'Inter ha bisogno di campioni per tornare dove merita. E uno di questi potrebbe essere Mesut Özil.

Secondo il 'Corriere dello Sport', il trequartista tedesco di origine turca può essere più di una semplice suggestione già per gennaio: l'esclusione contro il Tottenham in Carabao Cup ha fatto discutere, soprattutto se si considera che l'Arsenal ha perso in maniera netta.

Emery potrebbe insomma dare il via libera per una cessione non considerata particolarmente dolorosa: l'unico ostacolo è rappresentato dalla formula, visto che l'Inter non potrà schiodarsi dal prestito con diritto di riscatto, dovendo mantenersi entro i limiti del FPF fino a giugno. L'Arsenal preferirebbe monetizzare subito dall'addio di Özil, il cui cartellino è valutato sui 25 milioni di sterline (oltre 27 milioni di euro).

Occhio attento anche alla situazione relativa ad Anthony Martial: vi avevamo raccontato come il Manchester United avesse fatto valere l'opzione di rinnovo fino al 2020 per evitare brutte sorprese, mossa che comunque non impedisce di puntare ancora al gioiello francese.

Capitolo cessioni: dopo l'addio di Mourinho - suo grande estimatore - per Perisic sembra essersi improvvisamente raffreddata la pista che portava proprio ai 'Red Devils'. Uno degli indiziati a partire è Candreva, 'graziato' in estate: Marotta non lo confermò alla Juventus nel 2010 al suo arrivo in dirigenza, stavolta potrebbe accadere lo stesso.