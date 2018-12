Futuro Balotelli lontano da Nizza, Vieira: "Tra di noi un fallimento"

Vacanze anticipate per Mario Balotelli, a un passo dall’addio al Nizza. Il tecnico Vieira spinge per la cessione: "Ha bisogno di una nuova sfida".

Un Patrick Vieira molto diretto quello che si è presentato oggi in conferenza stampa. Alla vigilia della gara di Ligue 1 in programma per domani sera alle 21 sul campo del Racing Strasburgo, l’allenatore del Nizza ha sostanzialmente chiuso ogni porta a un 2019 in Costa Azzurra per Mario Balotelli.

"Non so se sia finita perché è ancora sotto contratto, ma la situazione è complessa per lui, per il club e per me. L'ho lasciato andare in vacanza un po' prima. Mario non è un cattivo ragazzo. Rispetterò il suo contratto ma dobbiamo trovare una soluzione. Julien Fournier e il presidente discuteranno con il suo agente".

Il tecnico francese ha poi sottolineato il suo rammarico per come sono andate le cose, parlando del suo rapporto con Balotelli.

"Fin dall'inizio, è stato complicato da gestire. Poi lo è stato anche più del previsto. Balotelli ha avuto un grande ritardo fisico dopo il suo mancato trasferimento. Anche se aveva il desiderio di fare bene abbiamo subito capito, entrambi, che non sarebbe stato così facile.

Vieira non usa giri di parole, nonostante un gran rapporto con il gruppo, la scintilla con Balotelli non mai scoccata.

"Anche se il 98% dei suoi compagni gli vuole bene, la collaborazione tra di noi può essere definita un fallimento, proprio perché avevamo voglia di farcela".

Escluso dalla lista dei convocati per la delicata partita di domani sera, con il Nizza costretto a fare punti sul campo dello Strasburgo per non essere agganciato in classifica proprio dagli avversari (il Racing ha però disputato una gara in più), Balotelli sembra ormai a un passo dal salutare l’Allianz Riviera.

Vieira lo ha salutato ufficiosamente, in attesa di capire quale porta del calciomercato si aprirà tra qualche giorno.