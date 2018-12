Calciomercato Roma, Sanogo sfuma: ufficiale il suo passaggio all'Al Ittihad

Sfuma un obiettivo della Roma. Sekou Sanogo, monitorato da Monchi per il centrocampo, ha scelto l'Al Ittihad: il suo passaggio in Arabia è ufficiale.

Il momento nero della Roma continua tra campo e... mercato. I giallorossi hanno infatti visto sfumare uno degli obiettivi per il mercato di gennaio : Sekou Sanogo , centrocampista dello Young Boys, ha scelto l'Al Ittihad come prossima squadra .

Guarda Juventus-Roma in esclusiva su DAZN: attiva il mese gratuito

Il classe 1989 era uno degli obiettivi di Monchi per rinforzare una mediana che aveva mostrato di avere molti difetti, anche strutturali.

Allo Young Boys dall'estate del 2014 dopo aver trascorso tre stagioni tra Thun e Losanna, l'ivoriano si è messo in luce anche in Champions League, dove ha affrontato anche la Juventus all'Allianz Stadium, saltando il ritorno per squalifica. Ha chiuso la sua esperienza in Svizzera con 138 partite con i gialloneri..

Nach viereinhalb Jahren bei den Young Boys nimmt Sékou Sanogo eine neue Herausforderung wahr: Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Al Ittihad nach Saudi-Arabien.



Merci und alles Gute, Sékou!



ℹ️ 👉 https://t.co/TfFCmKdGcD



🎬 👉 https://t.co/HAuYeIunnp #BSCYB pic.twitter.com/3dELJGdrHN — BSC Young Boys (@BSC_YB) 21 dicembre 2018

La Roma avrebbe voluto aggiungerlo già da gennaio, ma Sanogo ha scelto l'Arabia Saudita e l'Al Ittihad: la firma sul contratto e l'ufficialità dell'affare sono arrivate in tarda serata e hanno spiazzato i giallorossi, che ora dovranno mettersi sulle tracce di un altro profilo low cost da aggiungere immediatamente alla rosa.

Secondo 'Transfermarkt' l'operazione tra lo Young Boys e l'Al Ittihad si sarebbe chiusa sulla base di 7 milioni di euro per il prezzo del cartellino.