L'ex Bari e Reggina giocherà in Serie A: i veneti bruciano la concorrenza dell'Empoli.

Michael Folorunsho è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Lazio passa in gialloblu con la formula del prestito secco.

In Veneto il classe 1998 ritrova Marco Baroni, avuto come allenatore alla Reggina nella stagione 2020-21. Per Folorunsho questa sarà la prima annata in Serie A: dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lazio, il classe 1998 ha vestito la maglia della Virtus Francavilla in Serie C.

Nel 2017 era arrivato l'acquisto da parte del Napoli e le successive esperienze in prestito tra Bari, Reggina, Pordenone e ancora con gli amaranto dove tra Serie B, Serie C e Coppa Italia colleziona 79 presenze totali ed 11 reti.

Dopo essere stato inseguito a lungo dall'Empoli, anche in virtù dei 9 gol segnati nelle 32 partite giocate nella scorsa stagione, alla fine sono stati gli scaligeri ad assicurarselo.

Per Folorunsho si avvicina dunque il momento del debutto nel massimo campionato.