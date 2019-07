Calciomercato Napoli, Ancelotti: "Pepè all'Arsenal? Non sono deluso"

Ancelotti prende con filosofia l'operazione Pepè sfumata: "Il mercato è lungo". Poi esalta Callejon: "L'ho provato mediano 15', sembravano 15 anni".

Nicolas Pepè all'Arsenal? Carlo Ancelotti non fa drammi. Dopo la splendida vittoria per 3-0 in amichevole col Liverpool, il tecnico del prende con filosofia il passaggio dell'ivoriano del in azzurro che pare ormai sfumato.

"Non sono deluso. Non mi piace parlare di altri giocatori di altre squadre. Il mercato è lungo, ci sono delle opportunità interessanti e abbiamo ancora alcuni calciatori in vacanza".

Restando in tema di mercato, il timoniere dei partenopei si esprime poi su un altro profilo nei radar del club di De Laurentiis: Kieran Tierney.

"Davvero un ottimo calciatore, è del . Ma abbiamo due terzini sinistri".

Analizzando il match di Edimburgo, invece, l'allenatore del Napoli elogia la prova dei suoi spendendo in particolare parole dolci per Lorenzo Insigne (un goal, un assist e terzo goal propiziato) e Josè Callejon.