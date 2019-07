Calciomercato Napoli, Pepè sfuma? Accordo con l'Arsenal

Niente per Nicolas Pepè. Ne sono certi in , dove annunciano l'accordo raggiunto tra calciatore, entourage e per il trasferimento dal .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La 'BBC' parla di un'operazione da 80 milioni di euro senza contropartite tecniche: il nodo della questione che avrebbe consentito ai Gunners di spuntarla sugli azzurri riguarda gli agenti dell'attaccante, i quali avrebbero detto sì ai londinesi declinando la proposta del Napoli.

Arsenal have reached an agreement with Lille to sign Ivory Coast winger Nicolas Pepe for ~€80m, paid by instalments to fit #AFC budget. 5yr deal, agent agreement still needed but set to be closed in next 24/48hrs. Napoli also have agreement with #LOSC but agent rejected proposal