Calciomercato Milan, Piatek per il dopo Higuain: venerdì l'incontro col Genoa

Piatek è il designato per la sostituzione di Higuain al Milan: Leonardo cerca il via libera da Elliott. Il piano B porta a Batshuayi.

Il sempre più probabile addio di Gonzalo Higuain al Milan rischia di innescare il classico 'valzer di punte' anche in questo mercato: il club rossonero avrà eventualmente bisogno di un nuovo bomber e la scelta è ricaduta a pieno su Krzysztof Piatek.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Il polacco del Genoa, autore di ben 13 reti in campionato, è il prescelto di Leonardo che lo ritiene l'erede perfetto del 'Pipita': già avviati i contatti con l'entourage per parlare dell'ingaggio, non ancora quelli con i rossoblù.

Secondo 'Sky Sport', il primo vero contatto tra le due società dovrebbe esserci nella giornata di venerdì: il condizionale è d'obbligo perché prima Leonardo chiederà il via libera ad Elliott e all'a.d. Gazidis per l'assalto decisivo al polacco, valutato da Preziosi 40 milioni più bonus.

L'articolo prosegue qui sotto

Una cifra imponente che non può passare inosservata: le sanzioni dell'UEFA rappresentano un ostacolo difficile da aggirare e dunque si dovrà tener conto di questa variabile, scheggia impazzita del mercato milanista.

Ma il Milan ha pronto anche un piano B: Michy Batshuayi può arrivare in prestito dal Chelsea dopo i sei mesi passati al Valencia. Gli spagnoli avrebbero momentaneamente bloccato la cessione al Monaco che stava per annunciare il belga, proprio a causa dell'inserimento dei rossoneri.

Piatek o Batshuayi per la sostituzione di Higuain: il Milan è chiamato a sfogliare la margherita, i prossimi giorni saranno quelli della scelta definitiva.