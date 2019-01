Calciomercato, accordo Chelsea-Juventus per Higuain: via libera dal Milan

Gonzalo Higuain si trasferirà al Chelsea, accordo raggiunto con la Juventus e con il benestare anche del Milan.

I 20 minuti giocati nel corso della finale di Supercoppa italiana contro la Juventus sono probabilmente stati gli ultimi di Gonzalo Higuain con la maglia del Milan .

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza rossonera, spinta anche dalla volontà del ragazzo di provare una nuova avventura, ha dato il via libera per l'addio del giocatore.

Ed è per questo motivo che la dirigenza bianconera e quella del Chelsea hanno trovato un'intesa di massima per il trasferimento del Pipita alla corte di Maurizio Sarri, che lo vuole fortemente sin dal suo arrivo in Inghilterra.

L'argentino ex Napoli si trasferirà in prestito per sei mesi ma con l'obbligo da parte dei londinesi di tenerlo in prestito per un altro anno al verificarsi di determinate condizioni.

Nella stagione 2018-2019 Higuain con la maglia del Milan ha collezionato, prendendo in considerazione tutte le competizioni, un totale di 22 presenze ed 8 goal.