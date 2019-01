Calciomercato Milan, Piatek in prestito oneroso: più di 10 milioni al Genoa

Il Milan è pronto ad alzare l'offerta per ottenere il prestito di Piatek dal Genoa. Calhanoglu verso il Lipsia, al suo posto in arrivo Groeneveld.

Sono ore bollenti per il calciomercato del Milan che sta per salutare Higuain e domani dovrebbe incontrare il Genoa per mettere le mani sul suo sostituto: Krzysztof Piatek.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

I rossoneri hanno scelto da tempo il bomber polacco e ora, grazie ai soldi risparmiati per il Pipita, sono pronti all'assalto finale in modo da regalare a Gattuso l'attuale vicecapocannoniere della Serie A.

Il Genoa valuta Piatek almeno 40 milioni di euro ma il Milan, sempre sotto stretto controllo dell'UEFA, non può acquistare l'attaccante a titolo definitivo e neppure offrire l'obbligo di riscatto.

La soluzione studiata da Leonardo secondo 'La Gazzetta dello Sport' è quella di un prestito molto oneroso, probabilmente superiore ai 10 milioni di euro, che di fatto impegnerebbe il Milan a riscattare Piatek versando altri 30 milioni di euro a rate.

In pratica i rossoneri investirebbero su Piatek la cifra risparmiata per Higuain (circa 18 milioni di euro tra prestito e ingaggio). L'alternativa al polacco è Batshuayi, offerto dal Chelsea al Milan e il cui trasferimento al Monaco è stato bloccato. Ma l'obiettivo resta il bomber del Genoa.

Il Milan inoltre nonostante le resistenze di Gattuso sta per cedere Calhanoglu al Lipsia per 22 milioni di euro, soldi freschi che serviranno a fare respirare le casse del club e tranquillizzare l'UEFA.

Al posto del turco dovrebbe arrivare il giovane olandese Arnaut Groeneveld, classe 1997 che gioca nel Bruges e piace molto a Leonardo. Secondo 'Il Corriere dello Sport' poi non è del tutto escluso che il Milan insista col Sassuolo per avere uno tra Sensi e Duncan.

Infine il Milan resta molto attivo sul calciomercato dei giovani talenti e in tal senso secondo 'Sky Sport' mancherebbero solo le firme per l'acquisto del classe 2000 Tiago Djalò. Il giocatore va in scadenza con lo Sporting Lisbona il prossimo giugno e piaceva anche alla Lazio ma i rossoneri hanno bruciato tutti.