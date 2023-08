Niente Caicedo, il Liverpool torna sul mercato: Lavia in dirittura d'arrivo

Dopo aver visto sfumare il giocatore del Brighton, passato al Chelsea, i Reds pescano dal club retrocesso in Championship.

Settanta milioni di euro per Romeo Lavia. Dopo gli addii di Henderson e Fabinho, il Liverpool è molto attivo sul mercato, nonostante la trattativa sfumata per Moisés Caicedo del Brighton, promesso sposo del Chelsea di Pochettino per la cifra record di 133 milioni di euro.

I Reds di Jurgen Klopp da tempo hanno messo nel mirino il belga, ma ora i tempi sembrano essere definitivamente maturi per lo sblocco della trattativa.

L'offerta arrivata al Southampton è di 70 milioni, decisamente importante per un club retrocesso in Championship nello scorso campionato.

Lavia, peraltro, era nella lista dei desideri del Chelsea. Il duello fra i due top club inglesi sul mercato stavolta sembrerebbe sorridere al Liverpool, a un passo dal centrocampista classe 2004 avendo trovato l'accordo con il Southampton.

Il centrocampista nella stagione 2022/23 ha totalizzato 29 presenze e un gol in Premier League con la maglia dei Saints, realizzando una rete.