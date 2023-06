Vlahovic può lasciare la Juventus: Bayern in pole, distanza sulle cifre

Nelle scorse settimane c’è già stato un contatto tra bianconeri e Bayern, ma i due club non sono ancora vicini. Attese le nuove mosse dei tedeschi.

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Sono in rialzo, infatti, le quotazioni legate al possibile addio dell’attaccante serbo. Vuoi perché alle prese con un’annata difficile da più punti di vista, vuoi perché l’ex Fiorentina ha (tanto) mercato e – senza prendere parte alla prossima edizione della Champions League – un pezzo da novanta rischia di salutare l’ombra della Mole.

Nelle scorse settimane, inoltre, la Juventus ha avuto un primo contatto con una delle squadre più interessate al 23enne centravanti di Belgrado, ovvero il Bayern Monaco. Una chiacchierata che, stando ai ben informati, avrebbe messo in risalto una netta differenza sulle cifre. Insomma, un po’ come era accaduto un anno fa sul fronte Matthijs De Ligt, con annesso trasferimento andato in porto a fuoco lento.

E ora? Bisogna capire se il nuovo corso societario del Bayern deciderà di intensificare o meno il fronte. La sensazione, e forse qualcosina in più, è che i tedeschi vedano in Vlahovic il potenziale uomo giusto al posto giusto. Sebbene non sia l’unica idea del momento, giustappunto la corte parallela a Kolo Muani dell’Eintracht.

Insomma, la stima c’è e – nelle prossime puntate – dovrebbero emergere nuove valutazioni che potrebbero portare il Bayern a fare sul serio.

Da quelle parti, infatti, si dice che l’eventuale regista dell’operazione sarebbe Thomas Tuchel. Che, dal canto suo, nutrirebbe un grande apprezzamento nei confronti dell’attuale numero 9 bianconero. Ragion per cui, non sorprenderebbe se fosse proprio l’allenatore a spingere affinché possa essere imbastita un’operazione con la Vecchia Signora.

E, a tal proposito, in settimana a Monaco di Baviera è andata in scena una riunione per pianificare le imminenti mosse da proporre in sede di campagna acquisti. Morale della favola? La candidatura di DV ne è uscita rafforzata.

Attenzione anche agli interessamenti provenienti dalla Premier League: Chelsea e Manchester United sul pezzo. Ma, in questa fase, non lo sono come il Bayern Monaco.

E la Juventus? Attende. Senza fretta e con la consapevolezza di avere tra le mani un investimento da circa 80 milioni. Ecco, proprio per questo motivo alla Continassa non si possono permettere sconti particolari. Un chiaro messaggio già spedito in direzione Monaco di Baviera.