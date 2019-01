Calciomercato Juventus, Vignato il colpo giovane: bianconeri stregati dal classe 2000

La Juventus si muove per acquistare un giovane italiano in rampa di lancio, Emanuel Vignato. Il trequartista del Chievo primavera costa 5 milioni.

Gli occhi della Juventus sono sempre vigili sul futuro e sui talenti sui quali costruirlo, anche in questo mercato di gennaio. Dopo aver bloccato Kean e avviato le trattative per il suo rinnovo di contratto, secondo 'La Gazzetta dello Sport' i bianconeri hanno puntato un altro classe 2000: Emanuel Vignato.

Il 18enne trequartista o esterno offensivo è in forza al Chievo, con il quale sta stupendo nel campionato primavera. Si sta dimostrando uno dei talenti più interessanti e di prospettiva, e ha anche iniziato a trovare la via del goal: sono già 5 quest'anno le sue reti.

Ha il doppio passaporto italiano e brasiliano, ma sta facendo la trafila delle giovanili azzurre: ora è arrivato in under-19 dopo aver fatto bene con l'under-18.

Anche grazie alla sua costante presenza in Nazionale ha attirato su di sé gli occhi delle big, in particolare quelli della Juventus. Per il Chievo nessuno è incedibile in questo momento, anche se Campedelli sarebbe restio a lasciare andare il talento 18enne: con l'addio di Birsa gli si spalancherebbero le porte della Serie A e la valutazione potrebbe aumentare ancora.

La Juventus starebbe preparando una prima offerta di 5 milioni di euro per provare a superare la concorrenza. In questa, oltre a Emanuel Vignato, rientrerebbe anche il fratello classe 2004 Samuele.

Non manca la concorrenza, specialmente l'Inter, che avrebbe nei pensieri il giocatore per il prossimo giugno. Interessate anche Roma e Bologna, con i Felsinei che ci avrebbero già provato nelle scorse settimane, senza successo. Il Sassuolo potrebbe invece muoversi proprio in sinergia con la Juventus, che non vuole perdere d'occhio questo talento.