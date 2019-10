Calciomercato Juventus, talenti al potere: in arrivo Soulé dal Velez

La Juventus ha messo nel mirino un altro talento: lavori in corso per chiudere l'arrivo di Matias Soulé, classe 2003, dal Velez Sarsfield.

In , si sa, è sempre tempo di mercato. Non a caso, pensando alle mosse del domani, la ha iniziato a pianificare strategie interessanti basate principalmente sulla linea verde. E se la prima squadra viaggia spedita per cercare di primeggiare in tutte le competizioni, il settore giovanile bianconero necessita di qualche talento rilevante.

Motivo per cui, giustappunto, alla Continassa hanno accelerato per Matias Soulé: classe 2003, attualmente di propretà del Velez Sarsfield, prossimo a compiere il grande passo verso l'Europa. Tuttofare offensivo, mancino, argentino. Insomma, la Signora ha deciso di regalarsi un potenziale pezzo da novanta, seguito con estremo interesse dai club che vanno per la maggiore.

Tuttavia, muovendosi per tempo, la ha costruito una solida pole position destinata a sfociare in una vera e propria fumata bianca. Restano da sistemare alcuni dettagli, tra cui il discorso relativo al passaporto comunitario. Detto ciò, i campioni d'Italia hanno ottenuto il via libera dalla famiglia del ragazzo, che si prepara così ad approdare in Italia. Ultimi metri e il traguardo sarà realtà.