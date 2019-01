Calciomercato Juventus: Sturaro torna al Genoa, è fatta

Il 25enne mediano sanremese torna al Genoa a titolo definitivo: firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Trattativa ai dettagli.

In attesa di bloccare Cristian Romero, trattativa sempre più indirizzata verso la fumata bianca, la Juventus chiude con il Genoa un'altra operazione. Stefano Sturaro interrompe l'avventura tra le fila dello Sporting Lisbona e approda nuovamente alla corte del Grifone.

Trattativa solamente da formalizzare, ma che porterà il 25enne mediano sanremese in rossoblù a titolo definitivo.

Zero presenze in Portogallo, con un infortunio da smaltire, e tanti dubbi sullo sfondo. Che, però, si avvicinano a chiudere i battenti in concomitanza con il nuovo anno. Il club di Enrico Preziosi, infatti, ha voluto fortemente abbracciare nuovamente Sturaro. Giocatore che, al top della condizione atletica, potrà rivelarsi un innesto più che utile per Cesare Prandelli.

Battuta la concorrenza del Bologna. Già, proprio così. I felsinei, a caccia di rinforzi per centrare l'obiettivo salvezza, hanno provato a inserirsi. Ma la volontà del diretto interessato, più propenso a tornare a casa, è stata determinante.

Al Genoa dal 2008 al 2012, e successivamente dal 2013 al 2015, Sturaro assapora il rilancio. E ora, per lui, ecco un'altra chance: quattro anni e mezzo di contratto. La firma, mai come in questo caso, è un mero dettaglio. Fumata bianca.