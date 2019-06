Calciomercato Juventus: Spinazzola alla Roma per Luca Pellegrini

Juventus e Roma lavorano ad uno scambio di esterni: Leonardo Spinazzola in giallorosso, Luca Pellegrini da Sarri. Si può chiudere in serata.

A riportarlo è 'Sky', che spiega come i due club siano al lavoro per dar vita all'inversione di casacca dei due calciatori: Pellegrini, appena rientrato dal prestito di 6 mesi vissuto al , avrebbe dunque le valigie di nuovo pronte ma stavolta per lasciare la Capitale in via definitiva.

Per quanto riguarda Spinazzola, invece, il jolly di fascia si è guadagnato nel corso dei mesi della passata stagione la fiducia di Allegri che lo ha schierato addirittura titolare nel decisivo ottavo di Champions contro l'Atletico. Dove l'ex si è rivelato tra i migliori.

Ora per lui potrebbero spalancarsi le porte della Roma, in uno scambio con Luca Pellegrini che potrebbe chiudersi anche in serata: e giallorossi trattano.