Calciomercato Juventus, sinergia con il Genoa: idea Zurkowski

Non solo le operazioni Sturaro e Romero, Juventus e Genoa lavorano in sinergia per arrivare al centrocampista polacco, classe '97, Zurkowski.

Non solo Stefano Sturaro. Non solo Cristian Romero. Juventus e Genoa , all'insegna degli ottimi rapporti, progettano un'operazione in sinergia. Nome nuovo, ma non per gli scout delle società coinvolte. Perché Szymon Zurkowski , ormai, è molto più di una semplice promessa del centrocampo. Classe 1997, polacco, di proprietà del Gornik Zabrze. Segni particolari: fortissimo.

Lo sa bene il Grifone che, nonostante abbia messo le mani sul sanremese, lavora alacremente per regalare a Cesare Prandelli un altro rinforzo in chiave linea metodista. E, in tal senso, Zurkowski nelle prossime ore potrebbe diventare molto più di una semplice idea. Senza scartare l'ipotesi Rade Krunic dell'Empoli. A tal proposito, i rossoblù si apprestano a incontrare il club toscano per comprendere la fattibilità dell'operazione. Con un'offerta vicina agli 8 milioni, la fumata bianca potrebbe diventare realtà. Ma la società ligure non vuole farsi cogliere impreparata. Da qui, appunto, il nuovo che avanza.

Zurkowski, in occasione della passata edizione del mercato invernale, aveva sfiorato l'approdo alla Fiorentina. Sponsor di lusso: Pantaleo Corvino. Il responsabile dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, è un grande estimatore del prospetto polacco. Interessamento datato ma che sarebbe tornato d'attualità, sebbene la truppa gigliata in questo momento abbia altre priorità.

La Juventus, sorniona, monitora la situazione. Qualora il Genoa dovesse decidere di fare sul serio, la Signora sarebbe pronta a spalleggiare la causa. D'altro canto, si sa, Fabio Paratici sulla linea verde è sempre in prima linea.