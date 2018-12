Calciomercato Juventus: Rugani verso il rinnovo fino al 2023

Daniele Rugani firmerà il prolungamento con la Juventus fino al 2023. E per i dirigenti della Continassa resta un giocatore incedibile.

In attesa dell'annuncio del prolungamento di Alex Sandro, ormai definito in tutte le sue sfumature, la Juventus si appresta a blindare un altro giocatore: Daniele Rugani. Il 24enne centrale toscano, infatti, rinnoverà con i campioni d'Italia fino al 2023. La Vecchia Signora ha avuto modo di intensificare il fronte nelle ultime settimane e, a partire dall'anno nuovo, la fumata bianca verrà formalizzata.

L'ex calciatore dell'Empoli percepirà un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni netti a stagione. Questo, sostanzialmente, il riassunto degli ultimi contatti tra le parti. Il responsabile dell'area sportiva juventina, Fabio Paratici, non ha mai preso in considerazione l'opportunità di perdere un elemento dall'affidabilità garantita. Messaggio recepito dal Chelsea, che in estate aveva provato a portare Rugani alla corte del suo mentore Maurizio Sarri. Niente da fare neanche per la Roma, sul pezzo da settimane, ma mai concretamente in pressing.

Ora però la missione più complicata: scalare le gerarchie. E se i titolari si chiamano Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, provare a mettere in difficoltà Max Allegri dovrebbe rappresentare la prassi. Rugani in stagione finora ha trovato 5 gettoni, non il massimo per chi – se avesse cambiato aria – avrebbe potuto fare il titolare nella Premier League. Detto questo, alla Continassa credono fermamente nelle qualità del difensore azzurro. Tanto, appunto, da raddoppiargli l'ingaggio.

Professionalità al potere. Rugani non ha mai fatto mancare l'impegno, neanche nei momenti di minore considerazione. Insomma, il giusto atteggiamento per consolidare un matrimonio mai realmente in crisi. Dopodiché, attenzione alle prospettive future. Andrea Barzagli al termine della stagione potrebbe apprendere le scarpe al chiodo, mentre resta da valutare l'umore di Medhi Benatia. Alla Juventus, si sa, la programmazione è di casa.