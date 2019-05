Calciomercato Juventus, Ruben Dias intriga: servono 60 milioni

Juventus al lavoro per rinforzare la difesa: bloccato Romero, Ruben Dias è 'caldo' ma il Benfica non fa sconti. Manolas difficile.

Attendendo l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, la continua a progettare le mosse del domani. Occhi puntati sul pacchetto arretrato, occhi puntati su due nuovi profili da inserire per rinfrescare il reparto. E qui, sostanzialmente, alla Continassa hanno fatto scattare un casting composto da diversi profili di qualità.

Con Andrea Barzagli prossimo ad appendere i tacchetti al chiodo, e Martin Caceres a fungere da soluzione tampone, i campioni d' hanno iniziato a valutare la bontà del mercato. E, giustappunto, le idee non mancano.

Non è un mistero, per esempio, che la abbia bloccato Cristian Romero ('98) del : i bianconeri devono solamente decidere se portare l'argentino subito a oppure se lasciarlo una stagione in prestito sotto la Lanterna. Di certo, attorno ai 30 milioni, l'operazione è stata diligentemente apparecchiata.

Stuzzica, e non poco, Ruben Dias ('97) del . Il direttore sportivo della Signora, Fabio Paratici, ha avuto modo di osservare più volte da vicino un prospetto sempre più notevole. Il tutto, all'insegna dei buoni rapporti con il suo agente, Jorge Mendes. Tuttavia, ad oggi, la posizione del club lusitano è irremovibile: occorre esercitare la clausola rescissoria pari a 60 milioni, cifra ritenuta eccessiva da Madama . Detto questo, la Juve continua e continuerà a monitorare il fronte.

Non decolla, intanto, la pista che porta a Kostas Manolas ('91) della . Altro giro, altra clausola rescissoria: 36 milioni. Anche in questo caso i contatti non mancano, ma la Juve prende tempo. Insomma, sotto la Mole non sono propriamente convinti di affondare il colpo.

Bocciato Jerome Boateng ('88) in uscita dal , così come non convince pienamente Samuel Umtiti ('93) del .

Si scrive Matthijs de Ligt, si legge sogno. Il 19enne capitano dell' , nonostante il pressing datato della Juve, viaggia spedito verso il Barcellona. I blaugrana, per evitare di incappare in brutte sorprese, premono sull'acceleratore e confidano di celebrare il matrimonio in tempi rapidi.

Attenzione, infine, a quanto accade al sul fronte Raphael Varane ('93). Traccia che scalda – eccome – la Juventus, che però si deve scontrare con la ferma volontà targata Zinedine Zidane: non è in vendita.