Calciomercato Juventus, Romero resterà al Genoa in prestito

La Juventus sta definendo l'arrivo di Cristian Romero dal Genoa, che però resterà sotto la Lanterna con la formula del prestito.

Non solo Merih Demiral. Definito l'acquisto del centrale turco dal per 15 milioni, la da tempo si è assicurata un altro difensore talentuoso: Cristian Romero. Il 21enne argentino di proprietà del , infatti, si è promesso alla Signora. Che, però, lo lascerà sotto la Lanterna con la formula del prestito, ancora da definire se annuale o biennale.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Gli ultimi contatti sull'asse Piemonte-Liguria, giustappunto, hanno portato a questa soluzione. Mentre dal punto di vista economico, tra parte fissa e bonus, l'operazione complessiva dovrebbe superare i 20 milioni. Insomma, gli uomini della Continassa hanno deciso di non tergiversare, assicurandosi un profilo che - al primo anno nel Belpaese - ha maturato 29 presenze e 2 goal, il tutto all'insegna di una crescita costante e proficua.

Detto questo, specialmente per via dell'elevata concorrenza, la Juventus ha deciso di non portare subito Romero sotto la Mole. Vuoi perché il più pronto, e lo ha dimostrato nuovamente nei giorni scorsi contro la , è proprio Demiral. Vuoi perché, a maggior ragione se Aurelio Andreazzoli dovesse diventare il nuovo tecnico del Grifone, l'evoluzione in rossoblù potrebbe rivelarsi delle più roboanti. Insomma, pur essendo un diamante di livello, Romero necessita ancora di sviluppare l'apprendistato prima di compiere il grande salto.

Per un futuro membro del pacchetto arretrato bianconero, ce n'è un altro che fin da subito proverà a scalare le gerarchie: Daniele Rugani. Pupillo di Sarri nel trascorso comune empolese, il numero 24 bianconero ha trovato l'accordo con la per il rinnovo fino al 2024.