Calciomercato Juventus, ecco Rabiot: lunedì le visite mediche

Anche Adrien Rabiot si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus: il giocatore è in Italia, visite mediche in programma lunedì.

Ieri la chiusura dell'operazione, oggi la conferma definitiva: Adrien Rabiot sarà, a brevissimo, un nuovo calciatore della . Tutto fatto, tutto sistemato nei minimi dettagli. E visite mediche di rito, indispensabili per procedere con la firma, già programmate.

Si svolgeranno nella giornata di lunedì al J Medical, bollente non soltanto dal punto di vista climatico ma anche per i personaggi illustri che vi stanno mettendo piede: oggi è stata la volta dell'ex giallorosso Luca Pellegrini, mentre tra qualche ora, come detto, toccherà a Rabiot, in arrivo da svincolato di lusso dal .

Rabiot è atterrato nel tardo pomeriggio di domenica all'aeroporto di Caselle. Primi assaggi torinesi per il centrocampista francese, pronto a legarsi alla Juventus con un contratto quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione.

Definitivamente sventata la concorrenza delle altre grandi europee, tra cui quel con cui Rabiot aveva raggiunto un'intesa a gennaio, la Juventus si appresta dunque a mettere le mani sul suo nuovo colpaccio a parametro zero. Una lista che è andata allargandosi nel corso degli anni, diventando ormai infinita: da Pirlo a Pogba, da Emre Can a Ramsey e via discorrendo.

Rabiot, da tempo in rotta con il a causa del mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza, lascia invece Parigi dopo 9 anni tra giovanili e prima squadra, di cui mezzo trascorso in prestito al . Lo attende una nuova avventura, con una sfida ben chiara in mente: conquistare la .