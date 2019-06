Calciomercato Juventus: Rabiot si avvicina, Khedira ai saluti

La Juventus e Adrien Rabiot sempre più vicini: quinquennale da 7 milioni netti a stagione più bonus, annuncio dopo il 30 giugno. Khedira va via.

Parigi val bene una messa. Ma anche . Più trascorrono le ore e più Adrien Rabiot si avvicina alla . Un trasferimento impostato sulla base di uno stipendio da 7 milioni netti a stagione più bonus, un’offerta che convince pienamente la mamma-agente Veronique.

Specializzata in acquisti a parametro zero, commissioni permettendo, la Signora si prepara a sfruttare un’altra grande occasione di mercato. Che, nell’immaginario collettivo maturato alla Continassa, dovrà comportare un sensibile miglioramento dal punto di vista qualitativo.

A centrocampo, infatti, la vuole cambiare pelle: dentro Ramsey e, appunto, l’ormai ex giocatore del . Il tutto, sognando un altro grande giocatore che attualmente difende i colori del . Ma questa è un’altra storia, ancora tutta da scrivere.

L’attualità porta a Rabiot. L’attualità porta a un 24enne già forte ma che ancora non è riuscito a esprimere al massimo il suo potenziale. Da qui, l’offensiva di Fabio Paratici. Il responsabile dell’area sportiva bianconera, si sa, vanta una lungimiranza non indifferente: specialmente in termini di linea verde.

Qui, però, non è più tempo del vorrei ma non posso. Qui, ora, occorre affermarsi nell’élite internazionale. E la Juve, sempre abile nel valorizzare tutto e tutti, potrebbe rivelarsi per il francese una tappa fondamentale.

Per un giocatore in arrivo, ce n’è un altro con la valigia in mano: Sami Khedira. Dopo quattro stagioni trascorse sotto la Mole, il tedesco potrebbe lasciare la Juventus. O meglio, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà proprio così. Legato a Max Allegri, l’attuale numero 6 bianconero – complice il cambio di guida tecnica – si avvia verso l’uscita.

Ma la prossima destinazione resta ancora un’incognita. Negli ultimi giorni è andato in scena un sondaggio del , ma la vera tentazione sarebbe la .