Calciomercato Juventus, Rabiot ai dettagli: blitz di Paratici a Parigi

Definito l'arrivo di Luca Pellegrini, la Juventus chiude per Rabiot: blitz di Paratici a Parigi, manca solo l'annuncio ufficiale.

Nuovo colpo in dirittura d'arrivo per la . Il Chief football officer della Juventus, Fabio Paratici, è volato infatti oggi a Parigi per definire l'arrivo di Adrien Rabiot. La trattativa con il centrocampista è ormai chiusa, con tanto di intesa formalizzata tra le parti.

Rabiot, in scadenza di contratto con il , approderà a a costo zero. S'intende, commissioni a parte: 10 milioni al momento della firma.

I bianconeri verseranno 10 milioni di commissioni alla madre Veronique, agente del figlio. Mentre il centrocampista firmerà un quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione.

Classe 1995, il mediano francese si appresta dunque ad approdare in . Corteggiamento datato, quello della Signora, sfociato nella fumata bianca grazie a un operato certosino. Pressoché chirurgico.

Nell'ultima stagione, Rabiot ha collezionato 20 presenze e 2 reti in tutte le competizioni con la formazione parigina. E il suo utilizzo è stato limitato a causa del rapporto conflittuale con il club per via della sua situazione contrattuale e della volontà di non proseguire il rapporto. Amarcord. Ora è Juventus. Ora è tutto fatto.