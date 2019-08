Calciomercato Juventus, Dybala è sempre sul mercato: lui aspetta il PSG

Nonostante lo stop nella trattativa con il Manchester United, Dybala resta sul mercato: il PSG potrebbe puntare su di lui in caso di addio di Neymar.

Questa mattina Paulo Dybala sosterrà le visite mediche di inizio stagione con la , ma 'La Joya', nonostante la brusca interruzione della trattativa con il , come riporta il quotidiano torinese 'La Stampa', resta sul mercato.

Difficile infatti che in poche ore il tecnico bianconero Maurizio Sarri abbia cambiato idea: l'argentino non rientra nel suo progetto e con il calciomercato inglese che chiuderà i battenti giovedì pomeriggio, e la riapertura del discorso con i Red Devils che appare complessa, anche se non impossibile, la sensazione forte è che Dybala voglia aspettare il .

L'attaccante non gradisce al momento il trasferimento in , e del resto i parigini potrebbero decidere di puntare su di lui e presentare un'offerta ai bianconeri nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione plurimilionaria di Neymar al . Questa è almeno al momento la speranza del calciatore.

Sullo sfondo, in una situazione che si presta inevitabilmente a ulteriori colpi di scena, resta però anche l': non va escluso a priori infatti l'inserimento della 'Joya' in un possibile scambio con Mauro Icardi, destinato a lasciare il club milanese per volontà della sua società.

Al momento l'ipotesi francese è dunque la più calda per il futuro dell'argentino, ma fino alla fine del calciomercato estivo, che quest'anno si chiuderà il 2 settembre, mai dire mai.