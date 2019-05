Calciomercato Juventus, Pjanic e un futuro da scrivere: i bianconeri lo valutano 80 milioni

La Juventus potrebbe decidere di vendere Pjanic per piazzare davanti alla difesa un centrocampista fisico. Emre Can sarebbe la soluzione in casa.

Le parole rilasciate da Miralem Pjanic a Canal + hanno fatto decisamente rumore. Frasi apparentemente di circostanza, specialmente se contestualizzate, ma che comunque lasciano un grosso punto interrogativo sul futuro: “Cambiare maglia? Tutto è possibile nel calcio, sono da otto anni in , al terzo anno alla , in un grande club, ma poi nel calcio non si sa mai cosa possa succedere. Serve però che tutti siano d'accordo (per andarsene, ndr), ma ora penso solo a finire la stagione. Ho bisogno di andare in vacanza e poi vedremo se qualcosa può succedere. Rispetto molto questo club, che è un grande club con grandi giocatori, ma il mio obiettivo per i prossimi anni è di vincere la Champions, e cercherò di farlo”.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Poi, la retromarcia su Instagram. Prima postando un'anguria con lo stemma della Juventus al centro, e poi – provocato da un tifoso avversario che sotto la foto gli chiedeva di scrivere , rispondendo a tono: “Tu prova a scrivere W8nderful”, chiaro riferimento agli otto scudetti consecutivi vinti dalla Signora. Insomma, si scrive Pjanic ma si legge croce e delizia. Con tanto di occhiolino rivolto al Psg: “E' uno degli otto club più grandi in Europa, e in Champions vogliono andare più avanti di quanto siano riusciti a fare finora. Si tratta di un club dove tutti i giocatori vorrebbero andare, perché c'è un progetto sportivo, dei grandi giocatori, e quindi il Psg ha davvero l'opportunità di vincere la Champions. Si tratta di un club rispettato nel giro dei giocatori, e quindi in caso si rimane in ascolto”.

La partita è appena incominciata e l'esito appare dei più incerti. Di certo, se effetto asta sarà, Madama punterà a ottimizzare una discreta plusvalenza a bilancio. Acquistato nel giugno del 2016 per 32 milioni, la valutazione del bosniaco viaggia attorno agli 80 milioni. Cifra che non sembra spaventare i tanti club interessati. Nelle puntate precedenti, infatti, a fare sul serio ci ha provato il . Sponsor di lusso: Pep Guardiola. Dopodiché, ecco il sondaggio del . Così come il starebbe osservando minuziosamente il fronte.

Detto questo, bisognerà fare i conti con la Juventus. Che, e va sottolineato, non ha messo sul mercato il suo numero 5. Chi vorrà assicurarsi il Piccolo Principe dovrà soddisfare pienamente le richieste dei campioni d'Italia. Semplice, chiaro e lineare.

Il responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, intanto studia piani alternativi. Qualora dovesse partire Pjanic, la potrebbe decidere di collocare davanti alla difesa un profilo con caratteristiche differenti. In definitiva, un mediano “fisico” abile in entrambe le fasi. E qui anche Emre Can avrebbe le sue ottime possibilità.