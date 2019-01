Calciomercato Juventus: Pjaca si avvicina al Genoa

Marko Pjaca si avvicina al Genoa, contatti positivi nelle ultime ore. In attesa del via libera definitivo della Fiorentina.

Il Genoa, alle prese con la cessione di Krzysztof Piatek al Milan, lavora anche in entrata. E, con il direttore generale Giorgio Perinetti a Milano, la novità è sempre dietro l'angolo. Non solo Antonio Sanabria nei pensieri del manager rossoblù, ma anche e soprattutto Marko Pjaca. In tal senso potrebbero emergere nuovi sviluppi già in serata. Con il club ligure in forte pressing sia sull'entourage del giocatore sia sulla Fiorentina, che dopo una serie di rifiuti sarebbe entrata nell'ordine delle idee di lasciar partire il 23enne esterno offensivo croato.

Con l'arrivo di Luis Muriel, reduce da una doppietta maestosa rifilata alla Sampdoria, gli spazi per l'ex Dinamo Zagabria si sono ridotti ulteriormente. Una prospettiva che non entusiasma la Juventus, che detiene il cartellino dell'attuale numero 10 viola. Per questo motivo, dunque, i bianconeri hanno dato il loro placet al trasferimento immediato sotto la Lanterna.

Da qui, intensificando il fronte, i primi contatti con l'entourage del giocatore. La sensazione è che la trattativa, sempre con la formula del prestito, dovrebbe andare in porto. Sotto gli ordini di Cesare Prandelli, abituato da sempre a lavorare con la linea verde, le possibilità di rilancio aumenterebbero drasticamente. Questo, sostanzialmente, il pensiero maturato alla Continassa.

Il traguardo è vicino, ma manca ancora qualcosa affinché la fumata bianca vada in porto. Pjaca vuole sentirsi protagonista e, per centrare questa missione, non vuole sbagliare la prossima scelta, la prossima tappa, che potrebbe segnare indelebilmente il percorso di un predestinato fin qui fermato dagli infortuni.