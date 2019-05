Calciomercato Juventus, Perin può partire: è lo scenario più probabile

Mattia Perin potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione: colloquio decisivo nelle prossime settimane con i dirigenti bianconeri.

Un'annata trascorsa a coprire le spalle di Wojciech Szczesny. E, forse, sarà anche l'ultima. Acquistato nella passata edizione del mercato estivo per 12 milioni (più 3 di bonus) dal , Mattia Perin potrebbe lasciare la . Autore di nove presenze complessive con la maglia della Vecchia Signora, il portiere di Latina starebbe prendendo concretamente l'opportunità di trasferirsi altrove per ottenere maggiore minutaggio.

Se ne capirà di più nelle prossime settimane. Se ne capirà di più quando la Signora ufficializzerà il nuovo allenatore. Tuttavia alla Continassa avrebbero già pianificato un incontro con l'entourage dell'ex estremo difensore del Genoa per arrivare rapidamente a una soluzione. Anche perché, qualora dovesse finire sul mercato, le offerte per assicurarsi per Perin non mancherebbero: in pole position.

Madama, in virtù di un investimento ragionato, preferirebbe proseguire all'insegna della continuità. Detto questo, sotto la Mole non amano trattenere chi ha voglia di cambiare aria. E, per questo motivo, se Perin dovesse decidere di salutare verrebbe accontentato. Il tutto, ovviamente, nel nome della plusvalenza.

Attualmente ai box per un'operazione alla spalla destra per stabilizzare l'articolazione, Perin non ha vissuto un'annata semplice. D'altro canto, si sa, la panchina non perdona. Ne sa qualcosa Norberto Neto che, dopo un biennio trascorso in bianconero, ha voluto a tutti i costi sposare un'altra avventura per sentirsi nuovamente importante.

Perin, senza fretta, affronterà la questione con i vertici juventini. Ma le gerarchie restano chiare: Szczesny è il titolare. Su questi basi, dunque, lo scenario più probabile appare proprio il divorzio. Con la Juventus, però, che fino all'ultimo proverà a scongiurarlo. Ci riuscirà?