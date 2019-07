Calciomercato Juventus, Perin in uscita: Benfica in pressing

Il Benfica è molto interessato a Mattia Perin, che lascerà la Juventus dopo l'arrivo di Gianluigi Buffon: contatti anche nelle ultime ore.

Definito il ritorno di Gianluigi Buffon , la si ritrova a dover trovare una sistemazione a Mattia Perin. Dopo una sola annata trascorsa sotto la Mole, caratterizzata da 9 presenze, il portiere di Latina si appresta a cambiare casacca.

E se il diretto interessato avrebbe tutta l'intenzione di rimanere in , la sensazione è che dovrà invece prendere in serie considerazione l'opportunità di trasferirsi all'estero. In quanto, al momento, nel Belpaese prospettive non se ne intravedono.

Ecco perché, mettendo nel mirino un'interessante plusvalenza, alla Continassa in giornata è andato in scena un vertice con l'agente Alessandro Lucci per parlare anche di Perin. E, a tal proposito, resiste il forte sondaggio del .

Più di un interessamento. Più di un corteggiamento. Ma c'è da convincere l'ex rossoblù che, come detto, al momento dà la precedenza a una soluzione nostrana. Che, tuttavia, non esiste: la si è assicurata Pau Lopez, mentre la sembrerebbe orientata a scommettere su Bartlomiej Dragowski. Insomma, porte blindate.

Prende quota, dunque, l'ipotesi portoghese. Con una formula ancora tutta da scrivere, ma che al tempo stesso non preoccupa la . Pagato la scorsa estate 12 milioni più 3 di bonus, Perin - complice la componente anagrafica - non avrebbe problemi a rilanciarsi. Il tutto, dopo l'operazione alla spalla destra: articolazione sistemata.

Il recupero procede nel migliore dei modi, come confermato dai test a cui l'attuale numero 22 bianconero si è sottoposto nei giorni scorsi al J Medical. Ora, il momento della verità. Con i lusitani in pressing e, soprattutto, con una risposta da dare. Sarà positiva?