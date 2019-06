Calciomercato Juventus, Perin verso l'addio: ipotesi Roma e Siviglia

Mattia Perin destinato a lasciare la Juventus: vuole giocare di più dopo un anno da comprimario. Al suo posto Buffon.

Quanto è dura la panchina. Lo sa bene Mattia Perin che, dopo una sola stagione, si appresta a lasciare la . Una decisione netta, maturata nelle battute conclusive del campionato, pronta a sfociare in un vero e proprio divorzio.

Giustappunto, cautelandosi con un colpo extra lusso, la Signora ha bloccato un certo Gigi Buffon: contratto annuale, firma imminente. Insomma, alla Continassa non si sono fatti cogliere impreparati. Affatto.

Sbarcato a la scorsa estate dal per 12 milioni (più 3 di bonus), l'ancora per poco numero 22 bianconero potrebbe presto rivelarsi un'importante plusvalenza. A tal proposito, il ds Fabio Paratici ha iniziato a valutare le prime proposte pervenute alla Continassa.

C'è un'ipotesi italiana che porta direttamente alla , a caccia di un portiere affidabile per spedire definitivamente nel dimenticatoio il brutto ricordo targato Robin Olsen. E c'è una pista straniera, più flebile, che porta agli spagnoli del .

L'entourage di Perin nei prossimi giorni incontrerà la per fare il punto della situazione, soprattutto in chiave prezzo del cartellino. Perché sui saluti, ormai, non ci sono più dubbi. Il 26enne portiere azzurro, attualmente ai box per un'operazione alla spalla destra, sotto la Mole ha maturato complessivamente 9 presenze: tutte in . Da qui, la scelta di cambiare rapidamente casacca. Accontentato.