Calciomercato Juventus, Paratici a vedere Turchia-Francia per Demiral

Il responsabile dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, è sbarcato in Turchia per osservare Demiral contro la Francia di Pogba.

Archiviata una breve vacanza con la famiglia a Capri, Fabio Paratici ha ripreso la solita attività di scouting. Perché il responsabile dell'area sportiva della è fatto così: ama osservare i giocatori rigorosamente da vicino.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Da qui lo sbarco a Konya, per guardare direttamente -, gara valevole per le qualificazioni a . Monitorato speciale: Merih Demiral, prossimo bianconero per 15 milioni.

Questa, infatti, la cifra concordata tra la Signora e il . Un trasferimento definito nella sua totalità che, dunque, porterà il 21enne centrale turco a disputare il pre-campionato con Madama. Dopodiché, la scelta finale spetterà al prossimo allenatore (Maurizio Sarrii).

L'articolo prosegue qui sotto

La sensazione, e forse qualcosina in più, è che gli uomini della Continassa vogliano puntare subito su colui che, ii soli sei mesi nel Belpaese, ha dimostrato di essere un prospetto notevole: 14 presenze e 2 goal. Il tutto, sotto gli insegnamenti di Roberto De Zerbi.

Schierato al centro della difesa turca, Demiral questa sera affronta Paul Pogba. E chissà che non possa diventare un suo nuovo compagno. Tra suggestioni e sogni, che alle volte si possono osservare.

Qui, dall'alto di un quadriennio di livello assoluto già speso sotto la Mole, da guardare c'è ben poco, in quanto Paratici conosce a memoria l'attuale centrocampista del . Amore, terminato, ma che potrebbe tornare d'attualità. Insomma, ennesima pista di mercato da non sottovalutare. Affatto.