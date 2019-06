Calciomercato Juventus, Paratici è a Londra: non solo Sarri

Altro blitz londinese per il responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, che continua a lavorare su più situazioni.

Un'altra giornata londinese. Il responsabile dell'area sportiva della , Fabio Paratici, ha trascorso buona parte del giovedì odierno nella capitale inglese. Un modo per seguire da vicino gli ultimi passi che porteranno Maurizio Sarri a liberarsi dal , un modo per incontrare agenti e intermediari - ovviamente - legati al mercato d'oltremanica.

Non è un mistero, ad esempio, che presto Joao Cancelo potrebbe salutare la Signora proprio per abbracciare la Premier League. Il , infatti, fa sul serio. Tuttavia, i club non hanno ancora trovato l'intesa sulla valutazione. I campioni d' dalla partenza del laterale portoghese vorrebbero ottenere una cifra vicina ai 60 milioni di euro, mentre il club allenato da Pep Guardiola ragiona su cifre inferiori. In definitiva, bisognerà continuare a trattare. Monitorando anche le mosse dei cugini dello United, che ponderano un eventuale inserimento.

Tutti pazzi per Moise Kean. L' nelle ultime ore ha fatto registrare un sondaggio, ma la sensazione è che la voglia puntare fermamente sull'attaccante azzurro: tavola apparecchiata con vista rinnovo - fino al 2024 - con conseguente ingaggio da 2 milioni netti a stagione a salire. Infine, attenzione a Mario Mandzukic. L'ariete croato, senza giri di parole, è sul mercato. E, in tal senso, Madama auspica in eventuali offerte inglesi. Insomma, London calling. E Paratici risponde presente.