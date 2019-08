Calciomercato Juventus, Paratici a sorpresa: "Demiral il più richiesto"

A margine dell'amichevole di Villar Perosa, Paratici ha parlato anche di calciomercato: "Demiral ha più offerte di tutti, Danilo ha vinto 22 titoli".

Paulo Dybala ma non solo, il calciomercato della è ancora vivo e Fabio Paratici fa un primo bilancio delle operazioni estive dei campioni d' .

La ciliegina sulla torta è rappresentata senza dubbio dall'arrivo di De Ligt, come confermato dal responsabile dell'area sportiva bianconera a margine della tradizionale appuntamento in famiglia a Villar Perosa.

"Abbiamo acquistato de Ligt, per il quale erano state presentate richieste da tutte le prime dieci squadre del ranking mondiale, cosa che personalmente non mi era mai capitata in tanti anni di lavoro".

E' andato via Cancelo, mentre Danilo è approdato alla Continassa: un'operazione che ha fatto storcere il naso ai tifosi juventini. Anche se Paratici garantisce sul brasiliano.

"Danilo ha vinto 22 titoli in carriera e negli ultimi sei anni ha giocato nel e nel . Credo che la abbia giocatori di grandissimo livello in tutti i reparti. Siamo riusciti ad acquistare lui, due grandi giocatori a parametro zero come Rabiot e Ramsey contesi da molti".

Ma la vera chicca Paratici la regala su Demiral, acquistato un po' a sorpresa dalla Juventus ed ora ambitisismo sul mercato.

"Siamo riusciti a prendere e tenere Demiral, che in questo momento è il giocatore della rosa che ha più richieste".

Rugani, intanto, potrebbe salutare la Signora. Finito nel mirino del .

"Non si può dire cosa succederà con lui. Per chiudere gli accordi bisogna essere in tre".

Khedira, dal canto suo, dopo essere stato vociferato insistentemente in uscita potrebbe restare sotto la Mole.

"E' un grande giocatore, rimane con noi. E lo stesso vale per Matuidi....".

Attenzione, poi, alla pista Icardi. Ormai messo alla porta dall' da mesi, possibile occasione della ultim'ora.