L'agente di Milik atteso a Torino: si chiude per il ritorno alla Juventus

Il ritorno di Arek Milik alla Juventus è questione di ore, l'agente è atteso a Torino per chiudere la trattativa.

Arek Milik si avvicina a grandi passi verso il passaggio a titolo definitivo alla corte della Juventus. In queste ore, infatti, il suo agente è atteso a Torino per completare l'operazione con l'OM.

Idee chiare alla Continassa: avanti con il 29enne centravanti polacco. Vuoi perché fortemente stimato da Max Allegri, vuoi perché rappresenta - nel rapporto qualità/prezzo - un'autentica opportunità.

Che gli uomini mercato bianconeri non vogliono farsi sfuggire e, per questo motivo, hanno deciso di completare l'operazione sulla base di 7 milioni più potenzialmente 2 di bonus. In definitiva, quanto pattuito con il club transalpino la scorsa estate in chiave prestito oneroso con diritto di riscatto.

Insomma, tutti felici. Con la Vecchia Signora che dà continuità a un innesto che, specialmente nella prima parte della stagione da poco conclusasi, ha dimostrato di avere il suo ottimo perché. E con il diretto interessato che ha premuto fortemente affinché la sua volontà potesse essere assecondata. Bingo.

Non sono mancati i sondaggi da parte di altre squadre, italiane ed estere, richieste di informazioni che non hanno avuto modo di attecchire. Milik voleva solamente la Juve, Milik avrà la Juve.