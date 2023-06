Juve e Marsiglia al lavoro per Milik: si tratta il prestito con obbligo di riscatto

La Juve punta a tenere Arkadiusz Milik: discorsi avviati col Marsiglia sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 5,5 milioni.

Arkadiusz Milik e la Juventus puntano a restare insieme. Nonostante il cartellino appartenga al Marsiglia, i bianconeri sono al lavoro per poter disporre del polacco anche nella prossima annata.

Il buon impatto avuto da Arek Milik nella stagione appena andato in archivio (9 goal tra Serie A e Coppe), stanno portando la Vecchia Signora a insistere col club francese per riprendersi l'ex Napoli anche per il 2023/2024.

La base su cui Juve e OM stanno lavorando, è quella di una nuova cessione dell'attaccante ex Napoli ai piemontesi: prestito oneroso da oltre un milione unito ad un obbligo di riscatto a 5,5 milioni, eccola la proposta della Signora.

I discorsi tra Juventus e Marsiglia sono più aperti che mai, l'intenzione della Vecchia Signora è quella di riavere in rosa Milik: nelle prossime ore, si attendono sviluppi sulla trattativa imbastita.