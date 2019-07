Calciomercato Juventus, Matuidi può partire: c'è il Monaco

La Juventus valuta il futuro di Blaise Matuidi, che per un'offerta congrua potrebbe anche salutare: primi contatti con il Monaco.

Il grosso, ormai, è fatto. La ha concluso la prima fase del mercato puntellando oculatamente la rosa. Ora, però, il ds Fabio Paratici è chiamato a centrare la missione più complicata: vendere. E tra i vari giocatori con la valigia in mano potrebbe esserci Blaise Matuidi. Appunto, potrebbe. Perché, in tal senso, alla Continassa non hanno ancora preso una decisione definitiva. Insomma, riflesioni in atto.

Le stesse che starebbe facendo il 32enne centrocampista francese, allettato dalla prospettiva di rientrare in . E, a tal proposito, ci sarebbe già un estimatore: il . I biancorossi hanno avuto già modo di valutare la fattibilità dell'operazione con l'entourage dell'attuale numero 14 bianconero, senza però entrare nel vivo.

O meglio, senza entrare nelle cifre. La , dal canto suo, non ha fretta. Matuidi, considerando il cambio di guida tecnica, può essere sacrificato; a patto, tuttavia, che arrivi un'offerta congrua.

Sbarcato sotto la Mole nell'agosto del 2017 per 20 milioni più 10,5 di bonus, i campioni d' da quest'eventuale partenza vorrebbero ricavare almeno 25 milioni.

La palla, adesso, passa ai monegaschi, proiettati a prendere una decisione definitiva. Possibili nuovi contatti a partire da domani, fondamentali per apparecchiare la tavola. Legato alla Signora fino al 2020, il mediano transalpino potrebbe lasciare l'Italia dopo due stagioni caratterizzate da 88 presenze e 7 goal.