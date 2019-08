Calciomercato Juventus, Mandzukic al PSG verso il no: la trattativa non decolla

I contatti tra Mandzukic e il PSG non portano a uno sviluppo della trattativa. Il croato dovrebbe restare alla Juventus almeno fino a gennaio.

Mario Mandzukic ha detto ancora no. L'attaccante croato, finito nel mirino del nelle ultime ore, sembra orientato a rifiutare il trasferimento in terra francese.

Il 17 bianconero, infatti, non sarebbe troppo convinto di cambiare squadra a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo e preferirebbe restare alla almeno fino a gennaio.

In questo modo Mandzukic avrebbe tutto il tempo di scegliere al meglio la prossima destinazione, per poi lasciare eventualmente tra qualche mese , ovvero quando potrebbe optare per un'altra destinazione. Magari strizzando l'occhio alla .

Il pericolo, ancora da quantificare, è però che Mandzukic resti fuori dalla lista UEFA League, dato che al momento Sarri nel ruolo di prima punta sembra orientato a puntare su Higuain e Dybala.

Sempre che, ovviamente, a lasciare i bianconeri da qui al 2 settembre non sia proprio la Joya. Magari con destinazione Parigi...